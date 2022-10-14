София, 14 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Запуск работы нового крупнейшего в регионе контрольно-пропускного пункта «Рудозем — Ксанти» на болгарско-греческой границе откладывается до осени 2023-го года. Об этом 14 октября со ссылкой на руководство администрации Смолянской области (Южная Болгария) сообщает софийская информационная служба News. bg.

stephenwd4h0 Граница

По словам губернатора Смоляна Стефана Сабрутева, причиной очередного переноса сроков открытия одного из главных магистральных сооружений являются неблагоприятные геофизические условия.

«Возникла опасность оползней, — констатировал в частности, он. — Мы не вправе подвергать риску тех, кто будет пользоваться этим КПП».

Предполагается, что для обеспечения безопасности пограничного пункта потребуется более 200 тыс. левов ($100 тыс.). На сегодняшний день этих средств в болгарском государственном бюджете нет.

Напомним, строительство погранперехода «Рудозем — Ксанти» началось в январе 2020-го года. Ввод объекта в эксплуатацию регулярно откладывался из-за несоблюдения графика монтажных работ.