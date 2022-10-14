Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили молодого человека, который в порыве ревности облил свою бывшую 16-летнюю подругу и ее спутника серной кислотой, причинив девушке тяжелые увечья, сообщили 14 октября в городской прокуратуре.

Даниил Кот в суде объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 10 декабря 2021 года 24-летний Даниил Кот (прежнее имя Даниял Талибов) в центре Петербурга вылил на 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника серную кислоту. Парень получил легкие травмы, а у девушки диагностировали химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей, а также химический ожог роговиц глаз.

Злоумышленнику было предъявлено обвинение по пунктам «б», «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с особой жестокостью, мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Свои действия подсудимый объяснил аффектом, но эксперты и суд аффекта не установили.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил Коту наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Гражданский иск прокурора о компенсации потерпевшей морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворен на сумму 6 млн рублей.

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