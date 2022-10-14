Магас, , 15:59 — REGNUM В Ингушетии будет построен элеватор для хранения зерна. Проект, необходимый для республики, намерен реализовать частный инвестор. Финансирование строительства составит более 340 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Элеватор для зерна

«Основным видом деятельности элеватора будет являться закупка, долгосрочное хранение и сушка зерна с его дальнейшей розничной перепродажей», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в 2022 году аграрии Ингушетии собрали урожай в объеме 99,2 тыс. тонн. При этом озимых собрано 75 тыс. тонн, из которых 44,5 тыс. тонн — пшеница. Как отметили в минсельхозе, было собрано зерна на 10% больше запланированного объема.

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