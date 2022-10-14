Кишинёв, , 15:56 — REGNUM Молдавии нужно как можно скорей избавиться от зависимости от российского газа. Об этом заявил депутат республики от правящей партии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба телеканале TVR Moldova.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он считает, что в течение предстоящей зимы Молдавия станет «сильнее», благодаря газопроводу между Молдавией и Румынией. Депутат назвал предыдущие правительства «безответственными» за то, что те не добились прокладки трубопровода длиной 15 км.

«Если нам удастся применить и добиться того, что мы запланировали, то это означает «Прощай, Газпром», начиная со следующего периода», — заявил Алайба.

Депутат обвинил Москву в «шантаже» с помощью зависимости Молдавии от газа. Он также надеется на «мудрость» жителей республики, если поставки из России прекратятся этой зимой.

Напомним, ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что республика может свободно покупать природный газ в ЕС, но более выгодной цены, чем, предлагает Газпром, нет.

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