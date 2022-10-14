Астана, 14 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В рамках частичной мобилизации ничего дополнительного не планируется, заявил президент России Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции в Астане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, после объявления частичной мобилизации Минобороны России предполагало призвать в войска не 300 тыс. человек, а меньше.

«Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало», — сказал Путин.

В обозримом будущем пока не видно никакой необходимости в дополнительных действиях. «Бестолковщина» есть, она связана со старыми формами учёта, добавил он.

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