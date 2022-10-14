Уфа, , 15:58 — REGNUM Ключи от квартир, построенных для предоставления по договору найма в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», вручили жителям Зианчуринского и Белебеевского районов Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коттеджи для участников Алена Соколова © ИА REGNUM

«На строительство 21 дома, для предоставления по договорам найма в текущем году, субсидии выделены 11 районам республики. Объем выделенной господдержки составил 74,1 млн рублей. Данное направление госпрограммы стало хорошим инструментом для сельхозпредприятий региона в решении непростого для аграрно-промышленного комплекса кадрового вопроса», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Сообщается, что жилые помещения предоставляются жителям в возмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения. У граждан по истечении пяти лет работы по трудовому договору с работодателем возникает право на покупку данного жилого помещения по цене, не превышающей десяти процентов расчетной стоимости строительства жилья, а по истечении десяти лет — по цене, не превышающей один процент.

Напомним, что строительство жилья на сельских территориях для предоставления по договору найма жилого помещения осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Башкирии, а также за счет местных бюджетов и обязательного вклада работодателя.