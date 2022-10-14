Кемерово, , 15:51 — REGNUM В кемеровском Гурьевске после масштабной реконструкции открыли аллею Героев и парк Металлургов. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Парк Металлургов в Гурьевске Правительство Кемеровской области

«Почетное звание «Трудовая доблесть и воинская слава» мы присвоили Гурьевскому округу, чтобы увековечить подвиги кузбассовцев, ковавших Победу в тылу и на фронте, — рассказал Цивилёв в своём телеграм-канале. — Аллея стала олицетворением героизма наших солдат. Теперь задача для нас и будущих поколений — беречь историю и продолжать победные традиции. Сюда смогут приходить молодёжь, ветераны, все жители, чтобы почтить память наших соотечественников».

Отметим, что аллея Героев благоустроена в рамках присвоения Гурьевску почётного звания «Трудовая доблесть и воинская слава», а парк Металлургов победил в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.