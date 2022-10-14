Москва, 14 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Россия поднимает в контактах с Соединенными Штатами вопрос нормализации работы посольств, но США не должны забывать о принципе зеркальности и неизбежности ответа на любые провокации. Об этом 14 октября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Пока (российское посольство в США) функционирует. Мы вопрос этот, при возможности, в контактах с американцами по разным линиям отрабатываем. Напоминая им, в том числе, о том, что принцип взаимности, зеркальности, неизбежности ответа на разного рода провокации никто не отменял», — заявил Рябков журналистам.

По его словам, это та константа, которую США «должны постоянно иметь в виду, когда у них возникает соблазн что-то такое предпринять в плане, как они считают, усиления давления на Москву».