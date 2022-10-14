Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM По поручению главы СКР Александр Бастрыкина, взявшего на контроль ход транспортной реформы в Петербурге, следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием двух городских автобусов, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом проинформировали 14 октября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

ДТП с двумя автобусами в Петербурге пресс-служба прокуратуры СПб

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло 13 октября в 09:30 мск в Красногвардейском районе города. По предварительным данным, 35-летний водитель автобуса № 183 отъезжал от остановки и выехал на встречную полосу движения, где врезался в автобус № 271. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе 14-летняя школьница.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — добавили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Напомним, глава Следственного комитета России взял на контроль проблему с участившимися ДТП с автобусами в Санкт-Петербурге. На проблему главе СКР указали местные жители. Петербуржцы считают, что причиной увеличения числа ДТП с участием автобусов стало то, что в процессе обновления автопарка водителями новых транспортных средств стали бывшие «маршрутчики», которые могли не пройти специальную подготовку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с апреля по октябрь 2022 года в Петербурге была проведена транспортная реформа, в рамках которой в городе отказались от услуг коммерческих маршрутных такси и расширили городской автопарк. По данным комитета по транспорту, с июля в Петербурге произошло порядка 17 ДТП по вине водителей автобусов. В зависимости от степени нарушения, к ним были применены меры дисциплинарного и материального характера, вплоть до увольнения.

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