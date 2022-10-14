Ярославль, 14 октября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области объяснил, как пройдёт оптимизация чиновников в региональном правительстве. И рассказал, зачем она нужна.

Правительство Ярославской области

На сегодняшний день в аппарате правительства и региональных департаментах работают 1650 человек. В это число не входят сотрудники подведомственных организаций, которые также исполняют властные функции. Идея Евраева состоит в том, чтобы выстроить компактную и более эффективную модель управления областью, сократив раздутый штат людей. Иными словами — оставить активных и неравнодушных в своей команде.

«От качества принимаемых чиновниками решений зависит качество жизни людей. Главная задача — привлечь на государственную и муниципальную службу эффективных управленцев и создать для них достойные условия труда. Сделать это, в условиях экономии бюджетной системы предстоит за счет внутренних резервов», — прокомментировал своё видение Михаил Евраев.

В целях экономии бюджета губернатор уже распорядился приостановить покупку автотранспорта и оргтехники для чиновников.

Оптимизация будет основана на принципах экономии бюджетных средств, а также оценки результатов труда каждого чиновника. Они смогут получать большую зарплату при хорошей работе. Это должно повысить мотивацию и ответственность людей.

Увольнять тех, кто попадёт под оптимизацию, будут в соответствии с трудовым законодательством. Попавшие под сокращение получат выплату в размере шести окладов.