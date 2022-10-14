Казань, 14 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Татарии тренеров школы олимпийского резерва привлекли к преподаванию самбо для мобилизованных. Курсы боевых единоборств рассчитаны на два месяца — до декабря, сообщает минспорта РТ.

Tatarstan.ru На базе международного выставочного центра «Казань Экспо» организован пункт сбора мобилизованных

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Дополнительные занятия по самбо включили в программу подготовки мобилизованных на «Казань Экспо» и танковом полигоне с 14 октября. До декабря тренеры республиканской школы олимпийского резерва «Батыр» ознакомят личный состав с основами курса по самбо. Данный вид единоборств наиболее эффективен для нейтрализации противника при самообороне.

По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, занятия самбо способствуют укреплению организма и повышают выносливость. Ежедневные тренировки будут проходить в течение четырех часов.

Кроме занятий самбо, в «Казань Экспо» установлено оборудование для сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с целью укрепления физических качеств солдат, призванных по частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей установили в Татарии для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

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