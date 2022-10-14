Магас, 14 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В 2023 году две северо-кавказские республики — Чечня и Ингушетия — планируют открыть авиасообщение с Ростовской областью. Об этих намерениях договорились представители делегаций этих субъектов РФ в рамках международного форума «Дорога-2022».

AlexandrVe Самолет

Пассажирские перевозки из аэропорта Ростова-на-Дону «Платов» в аэропорты «Магас» и Грозный (Северный) могут стартовать уже в следующем году. В настоящее время идет формирование реестра новых направлений, которые откроются из одного из крупнейших аэропортов Юга России сразу после возобновления разрешения на полеты.

Напомним, в настоящее время аэропорт Ростова-на-Дону является одним из 11 авиагаваней, работа которых приостановлена с 24 февраля из-за проведения спецоперации.