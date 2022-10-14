Париж, 14 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Danone планирует отказаться от большей части своей деятельности в России, сообщает Le Parisien.

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Французский агропродовольственный гигант объявляет, что планирует отказаться от своего подразделения по производству молочных и растительных продуктов в России, которое составляет основную часть его деятельности в стране, в конечном итоге сохранив только направление питания для младенцев.

«Сегодня Danone объявляет о своем решении начать процесс передачи контроля над бизнесом», — говорится в сообщении группы, одной из немногих транснациональных корпораций, оставшихся в России.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции считают, что газовый хаб в Европу «не имеет смысла».

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