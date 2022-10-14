Доха, 14 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Десятки древних манускриптов, в том числе редкие рукописи Корана, украденные в Афганистане, продаются на аукционах в европейских городах. Об этом сообщает исследовательская группа историков из Катара.

(сс) Afshad Коран

Как передаёт телеканал Afghanistan International, в сотрудничестве с Интерполом они предотвратили продажу 12 контрабандных предметов старины.

Эта команда историков является частью проекта Himaya Project, который работает в сотрудничестве с Национальной библиотекой Катара и Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений для предотвращения незаконного оборота рукописей на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Центральной Азии.

Стефан Эпперт, директор отдела специальных коллекций Национальной библиотеки Катара, рассказал: «В 2020 году с помощью нашей команды международных экспертов мы узнали, что некоторые редкие рукописи Корана из Кабула продаются в Париже, Лондоне, Амстердаме и Иране».

По словам Эпперта, их внимание привлекла редкая и красивая рукопись Корана, выставленная на продажу на аукционе Sotheby’s в Лондоне.

Эпперт объясняет, что Коран был идентифицирован Фрэнсисом Ришаром, выдающимся исследователем персидских рукописей. Этот исследователь сказал, что видел эту рукопись в 2016 году в Национальном архиве Афганистана в Кабуле.

«Сейчас мы пытаемся вернуть эту рукопись в Кабул. Между тем, об этой краже никогда не сообщалось Национальным архивом Афганистана и фактическое количество украденных рукописей неизвестно», — подчеркнул директор отдела специальных коллекций.

По его словам, эти древние произведения были украдены из драгоценной коллекции, состоящей из более чем 6000 рукописей Корана эпохи Тимуридов с уникальными декоративными элементами.

В то время как аукционный дом Sotheby’s снял этот Коран со своего аукциона в прошлом году под давлением Himaya Project, другие предметы из этой коллекции снова были замечены на других аукционах в других европейских городах.

Команда Эпперта нашла одну из рукописей на аукционе в Голландии в мае прошлого года, но она была продана до того, как они смогли это остановить.

По информации Himaya Project, ещё один экземпляр был выставлен на продажу на сайте по продаже древностей в Иране.

Группа сообщает, что они также идентифицировали восемь других рукописей в прошлом году.