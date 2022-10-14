Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Сообщения, распространённых рядом СМИ, о планах патриарха Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илии II вскоре уйти в отставку — это чьи-то фантазии. Об этом 14 октября заявил журналистам глава службы по связям с общественностью ГПЦ протоиерей Андрия Джагмаидзе.

Католикос-патриарх Илия II Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я сказал в прошлом году, что патриарх говорил что-то подобное о своей отставке, но никакие даты и сроки, которые мы слышали вчера, не соответствуют правде. Это очередная фантазия, ложь, ложь, ложь», — сказал Джагмаидзе.

Он добавил, что высшие служители ГПЦ против отставки патриарха. Кроме того, данный вопрос не стоит на повестке дня.

Напомним, Илия II второй является патриархом ГПЦ с декабря 1977 года. В январе ему исполнилось 89 лет.