Самара, 14 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Рейдовые мероприятия на дорогах Самарской области проведут сотрудники ГИБДД. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

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Сообщается, что в выходные дни (15 и 16 октября) сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным движением.

Отмечается, что главной целью профилактических мероприятий является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и исключение из участия в дорожном движении водителей, которые управляют транспортом в нетрезвом состоянии.