Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв представил личному составу генерал-майора полиции Андрея Тарасова, назначенного на должность начальника Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщили 14 октября в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв представил личному составу генерал-майора полиции Андрея Тарасова t. me/rosgvardszo

«Командующий СЗО Росгвардии указал генерал-майору полиции Андрею Тарасову на важность качественного взаимодействия с органами власти и силовыми структурами регионов зоны ответственности, обозначил приоритетные направления деятельности, а также пожелал успешного выполнения возложенных задач», — рассказали в ведомстве.

Отметим, 55-летний Андрей Юрьевич Тарасов в органах внутренних дел служит с 1987 года. С 2016 года проходит службу в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. С 2020 г. — заместитель начальника Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Имеет государственные и ведомственные награды.

Напомним, 28 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с новым командующим Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майором Алексеем Воробьёвым вопросы взаимодействия города и подразделений Росгвардии в решении задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Петербурге.

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