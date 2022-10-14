* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:37 — REGNUM Сотрудники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока вынудили 13-летнюю сестру жительницы Кабула дать обещание не носить брюк. Об этом местная жительница рассказала Afghanistan International.

Хиджаб Scoopnest.com

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили этой девочке, что, если она не будет носить хиджаб, предписанный ими, она будет заключена в тюрьму на один месяц.

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В письме, полученном Afghanistan International, говорится, что сотрудники министерства вынудили девочку-подростка дать обещание «носить хиджаб» и «подчиняться приказам».

Эта женщина рассказывает, что после того, как их отвезли в штаб местной зоны безопасности, агенты министерства потребовали от неё купить хиджаб для своей сестры. По её словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продержали их штабе зоны безопасности два часа, и всё это время оскорбляли их нецензурными словами.

По словам женщины, после «извинений» талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отпустили их и заставили дать гарантии подчинения их приказу. Радикалы угрожали посадить в тюрьму её 13-летнюю сестру, если она будет носить брюки.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали у неё мобильный телефон и в течение этих двух часов не давали никому позвонить. Её сестра от страха и волнения дважды теряла сознание в зоне безопасности. Она также сообщила, что девушка находится в состоянии шока.

В мае этого года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издали указ, предписывающий женщинам носить «полный» хиджаб. Радикалы назвали ношение чадры «обязательным шариатским предписанием» и предупредили, что, если женщины не будут соблюдать требуемый этой группой хиджаб, они будут «наказаны», а их родственники будут заключены в тюрьму.

Международная организация Amnesty International недавно заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вытесняют женщин и девочек из социального пространства с помощью «систематического давления» и «тактики запугивания и угроз».

Организация заявляет, что многое в политике талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направлено на «расширение насилия» в отношении женщин и девочек, как и в первый период их правления.

Согласно наблюдениям и оценкам Amnesty International, атмосфера страха заставила семьи налагать больше ограничений на женщин, чем в прошлом, а женщин и девочек вынудило не проявлять активность и опасаться участия даже в самых обычных повседневных делах.