Тамбов, 14 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Сегодня, 14 октября, в Твери проходит заседание совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО. В нем принимают участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, представители Государственной Думы и Генеральной Прокуратуры РФ, аппарата полпреда Президента РФ в ЦФО, руководители законодательных собраний округа.

пресс-служба Законодательного собрания Тверской области Совет законодателей ЦФО

Участники встречи обсуждают меры поддержки лиц, принимавших участие в специальной военной операции на территории бывш. УССР, территории ДНР и ЛНР, меры поддержки многодетных семей в регионах. Также рассматриваются вопросы совершенствования законодательного регулирования поисковой работы и захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны военнослужащих, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Тамбовской облдумы.

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин представил на заседании совета законодателей законодательную инициативу, направленную на совершенствование работы поисковых отрядов.

Предлагается внести изменения в федеральные законы «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» и «Об актах гражданского состояния». В случае принятия инициативы руководители поисковых движений будут наделены правом получения доступа к персональным данным в целях установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, поиска их родственников.

«Одним из важнейших инструментов формирования и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в современной России является поисковое движение, которое имеет многолетнюю историю и особое значение для воспитания молодого поколения. Поисковые объединения проводят комплексную работу, направленную на установление имен военнослужащих, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В ходе полевых поисковых работ в местах боев поисковики обнаруживают останки советских воинов. Личности погибших устанавливаются по медальонам, по рукописным запискам, оставленных бойцами, в тесном и оперативном взаимодействии с Министерством обороны России. Но мало определить имя и фамилию погибшего воина, надо его с почестями похоронить и известить его родственников о месте захоронения, а, возможно, и передать им награды, какие-то личные вещи. И в этом важном деле поисковики сталкиваются с ограничениями, которые имеются в федеральном законодательстве — персональные данные родственников погибших солдат органы ЗАГС не имеют права передавать поисковикам, и им по своим каналам приходится годами искать родственников погибших. И это проблема не только тамбовских поисковых отрядов, это проблема всего поискового движения Российской Федерации», — полагает председатель тамбовского парламента Евгений Матушкин.

Он добавил, что необходимым условием для поисковой работы является получение информации, относящейся к категории персональных данных, а также доступа к архивным данным и сведениям о государственной регистрации актов гражданского состояния. При этом законодательно порядок получения такой информации в целях установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, поиска их родственников не закреплен.

«Спустя 77 лет после окончания боевых действий на полях сражений Великой Отечественной войны проблема поиска, установления судеб и увековечения памяти воинов, погибших при защите Отечества, по-прежнему актуальна для нашей страны: по данным Поискового движения России, сотни тысяч воинов до сих пор числятся в списках «пропавших без вести». Долг молодого поколения — знать и помнить героические страницы своей страны, своей семьи и тем самым противостоять неонацизму, который, к большому сожалению, поднимает голову в мире. Полагаю, что принятие подготовленного Тамбовской областной Думой законопроекта позволит устранить вышеперечисленные законодательные пробелы, а также оптимизировать процесс поисковой работы», — уверен Матушкин.

В настоящее время инициатива, предложенная Тамбовской облдумой, находится на рассмотрении в Госдуме.

Матушкин обратился с просьбой о поддержке концепции законодательной инициативы к коллегам из заксобраний ЦФО.