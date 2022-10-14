Ставрополь, , 15:33 — REGNUM В Ставропольском крае засеяно озимыми более 55% планируемых площадей. Общая площадь под внесенными семенами составила свыше 1,1 млн гектаров, сообщили в администрации губернатора края. Всего под озимые планируется отвести свыше 2,1 млн гектаров.

«На сегодня засеяно более 1,1 млн га или 55% к плану. Всего под урожай 2023 года ставропольским аграриям предстоит посеять более 2,1 млн га озимых культур», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Наиболее быстрыми темпами осенний сев озимых идет в хозяйствах Апанасенковского, Ипатовского, Красногвардейского, Труновского округов. Здесь засеяно уже более 70% от плановых площадей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край в 2022 году собрал почти 8 млн тонн зерна. Урожайность составила более 30 ц/га.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье рапортуют о собранных 7,8 млн тоннах зерна