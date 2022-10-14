Ставрополь, 14 октября 2022, 15:33 — REGNUM В Ставропольском крае засеяно озимыми более 55% планируемых площадей. Общая площадь под внесенными семенами составила свыше 1,1 млн гектаров, сообщили в администрации губернатора края. Всего под озимые планируется отвести свыше 2,1 млн гектаров.
Наиболее быстрыми темпами осенний сев озимых идет в хозяйствах Апанасенковского, Ипатовского, Красногвардейского, Труновского округов. Здесь засеяно уже более 70% от плановых площадей.
Как сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край в 2022 году собрал почти 8 млн тонн зерна. Урожайность составила более 30 ц/га.
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