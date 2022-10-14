Уфа, , 15:37 — REGNUM Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на четвертом квартале 2022 года в Башкирии утверждена в размере 92 603 рублей. Соответствующий приказ министерства строительства и архитектуры региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В документе поясняется, что эта стоимость используется для расчета субсидий на улучшение жилищных условий гражданам.

Напомним, что в третьем квартале 2022 года этот показатель был равен 84 551 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 25 семей-переселенцев из аварийного жилищного фонда получили ключи от новых квартир.

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