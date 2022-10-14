Тбилиси, 14 октября 2022, 15:32 — REGNUM В гибели 13-летней Мариты Мепаришвили в фонтане в Тбилиси виноваты все ветви власти Грузии. Об этом 14 октября заявила народный защитник республики Нино Ломджария.

Нино Ломджария
Нино Ломджария

«Перед Маритой могут быть виноваты не только технические исполнители или контролеры, но и безразличие системы к вопросам безопасности — с ее законодательной, исполнительной и судебной властью, самоуправлением!» — написала Ломджария.

Она отметила, что в 2017 году Батуми погибли в гостинице 11 человек, из-за того, что там не соблюдали правила пожарной безопасности, в 2021 году там из-за несоблюдения правил безопасности во время строительства погибли девять человек, в том числе три ребёнка.

«После всего этого, 23 июня 2022 года парламент Грузии в ускоренном порядке принял закон, который позволил строить в Батуми без соблюдения норм устойчивости зданий-сооружений, пожарной безопасности и эвакуации!» — заявил омбудсмен.

Ломджария призвала не только выражать соболезнования, но сделать так, чтобы трагедии не повторялись.

Напомним два 13-летних подростка в Тбилиси пострадали от удара током 13 октября, когда залезли в фонтан в парке Ваке после капитального ремонта. Девочка скончалась в больнице, а мальчика удалось спасти. Лидеры оппозиции сразу стали требовать, чтобы мэр Тбилиси Каха Каладзе ушёл в отставку. Они заявляют, что мэр якобы создал коррупционные схемы в строительстве, а потому в трагедии нужно винить его, а не подрядчика, осуществлявшего ремонт.

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