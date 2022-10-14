Лондон, 14 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании, автор скандального плана спасения экономики страны Кваси Квартенг уволен с занимаемого поста премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Об этом 14 октября сообщает британское издание Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

«Лиз Трасс уволила Кваси Квартенга с поста министра финансов. Это действительно удивительное событие. Трасс и Кваси Квартенг были даже большей частью совместного политического проекта, чем Дэвид Кэмерон и Джордж Осборн», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что план поддержки британской экономики, по данным издания, являлся выражением совместных убеждений Трасс и Квартенга, а потому такое увольнение — «знак того, насколько плохи дела на самом деле».

«Менее чем за шесть недель своего премьерства она пожертвовала своим ближайшим идеологическим союзником, чтобы попытаться укрепить свои позиции», — добавляется в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что букмекеры в Британии принимают ставки на то, в течение какого времени британский премьер-министр Лиз Трасс покинет занимаемый ею пост.