Курган, , 15:31 — REGNUM Губернатор Вадим Шумков встретился с семьёй мобилизованного жителя Куртамыша и поручил помочь его семье с ремонтом дома. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Недостроенный дом мобилизованного Пресс-служба губернатора Курганской области

Наталья и её муж Кайрат достраивали дом, когда отца семейства мобилизовали.

«Семье будет выделена прямая материальная помощь. И так будем отрабатывать по каждой семье — конкретная проблема и её решение», — отметил Вадим Шумков.

Уже сегодня во двор Наталье завезли дрова и доставили продуктовый набор. Сыну Артёму подарили конструктор.

Ранее заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина сообщила семьям мобилизованных, что обратиться по всем возникающим вопросам можно в администрацию района или муниципалитета к заместителям глав по социальным вопросам, либо в комплексные центры социального обслуживания.