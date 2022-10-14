Бухарест, 14 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Широко разрекламированное правительством Румынии повышение с 1 января 2023-го года размера пенсий в стране на 11% может быть отложено на неопределенный срок. Об этом 14 октября со ссылкой на заявление главы Палаты депутатов (нижней палаты) румынского парламента Марчела Чолаку сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам Чолаку, на сегодняшний день государственный бюджет Румынии не располагает достаточными возможностями для выделения денег на проведение полномасштабной пенсионной реформы.

«Нет никаких сомнений, что Бухарест рано или поздно выполнит свои обещания перед этой категорией граждан, но это произойдет не так скоро как хотелось бы», — отметил, в частности, он.

Предполагается, что с января будущего года пенсии в Румынии вырастут всего на 6%. В кабмине Румынии не исключают, что уже в апреле–мае 2023-го года власти найдут возможность повысить соответствующие выплаты еще на 5%.

Напомним, сегодня средняя зарплата в Румынии составляет $400. В условиях инфляции и подорожания энергоносителей абсолютное большинство лиц пожилого возраста не имеют возможности вовремя платить за предоставленные услуги ЖКХ, а также приобретать качественные продукты питания.