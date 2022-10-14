* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 14 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. После нападения на школу «Кадж» и широких протестов против убийства хазарейцев заместитель министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аббас Станакзай заявил, что «лозунг о геноциде — это заговор врагов», которые хотят создать разногласия между афганцами. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщениям местных СМИ, Станакзай подчеркнул, что независимо от того, какая нация подверглась нападению, враг афганцев один и тот же. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Напомним, более 50 учащихся-хазарейцев погибли и более 100 получили ранения в результате нападения 30 сентября террориста-смертника на школу «Кадж» на западе Кабула. Нападение было осуждено международным сообществом, и в последние дни тысячи людей в разных странах мира выступили с протестами против убийств хазарейцев. В то же время гражданские активисты и правозащитники начали кампанию в «Твиттере» с требованием остановить «геноцид хазарейцев».

Кампания была ретвитнута более десяти миллионов раз.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сочли эту кампанию происками врагов и для противодействия ей начали кампанию «Единый Афганистан», которая, по словам пользователей, не дала результатов и была остановлена.

По прошествии стольких дней пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не встречались с выжившими после нападения, и, несмотря на данное ими обещание установить личность и наказать виновных, никто не был арестован или объявлен подозреваемым.