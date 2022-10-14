Афганские талибы* назвали лозунг о геноциде заговором врагов
Кабул, 14 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. После нападения на школу «Кадж» и широких протестов против убийства хазарейцев заместитель министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аббас Станакзай заявил, что «лозунг о геноциде — это заговор врагов», которые хотят создать разногласия между афганцами. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
По сообщениям местных СМИ, Станакзай подчеркнул, что независимо от того, какая нация подверглась нападению, враг афганцев один и тот же. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
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Напомним, более 50 учащихся-хазарейцев погибли и более 100 получили ранения в результате нападения 30 сентября террориста-смертника на школу «Кадж» на западе Кабула. Нападение было осуждено международным сообществом, и в последние дни тысячи людей в разных странах мира выступили с протестами против убийств хазарейцев. В то же время гражданские активисты и правозащитники начали кампанию в «Твиттере» с требованием остановить «геноцид хазарейцев».
Кампания была ретвитнута более десяти миллионов раз.
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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сочли эту кампанию происками врагов и для противодействия ей начали кампанию «Единый Афганистан», которая, по словам пользователей, не дала результатов и была остановлена.
По прошествии стольких дней пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не встречались с выжившими после нападения, и, несмотря на данное ими обещание установить личность и наказать виновных, никто не был арестован или объявлен подозреваемым.