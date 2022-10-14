Иркутск, , 15:27 — REGNUM В 2023 году в Иркутской области модернизируют 20 домов культуры: по областной программе «100 модельных домов культуры» выделено 30 млн рублей, сообщает телеграм-канал правительства региона. Средства получат учреждения, которые пройдут конкурсный отбор министерства культуры Иркутской области. Заявки принимают до 20 октября.

Открытие Дома культуры Mokrousovo.ru

«Я часто бываю в территориях и вижу, какое значение для жителей городов, поселков и сел имеют дома культуры и досуговые центры. Программа «100 модельных домов культуры» позволяет модернизировать учреждения, сделать их более современными. Я призываю глав администраций активнее включаться в этот проект и таким образом улучшать качество жизни местных жителей», сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутской области программа «100 модельных домов культуры» действует с 2011 года. В ней приняли участие 280 учреждений культуры из 93 муниципальных образований. Из бюджета области выделено 700 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Культура» в селе Ачайваям Олюторского района на Камчатке капитально отремонтируют районный дом культуры.

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