Томск, 14 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Томской области вынесен приговор 25-летнему местному жителю, по вине которого погибли два человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, авария произошла 15 августа 2020 года.

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По данным следствия, в ту ночь пьяный молодой человек ехал на своём автомобиле по трассе Новомихайловка — Итатка Томского района.

«Не справившись с управлением автомобилем, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся навстречу мопедом, после чего скрылся», — отметили в ведомстве.

В результате погибли водитель мопеда и его пассажир. По итогам слушаний водитель признан виновным и приговорён к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его также обязали выплатить 1,5 млн рублей компенсации матери погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2022 года в регионе зарегистрировано 336 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 49 человек погибли, ещё 394 получили травмы.

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