МИД Ирана осудил «вмешательство» Макрона
Париж, 14 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирана осудило слова президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил солидарность с протестующими, сообщает Le Figaro.
Иван Шилов ИА REGNUM
Иран
В своем заявлении представитель министерства Нассер Канаани заявил, что слова Эммануэля Макрона являются «вмешательством» и использовались для поощрения «насильственных лиц и правонарушителей».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку жителям Ирана, выступающим против режима.
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