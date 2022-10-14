Париж, 14 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирана осудило слова президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил солидарность с протестующими, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В своем заявлении представитель министерства Нассер Канаани заявил, что слова Эммануэля Макрона являются «вмешательством» и использовались для поощрения «насильственных лиц и правонарушителей».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку жителям Ирана, выступающим против режима.

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