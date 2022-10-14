Иркутск, 14 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 14 октября известило о задержании с поличным мужчины, подозреваемого в серии квартирных краж из жилищ граждан, проживающих в октябрьском районе областного центра.

Кража

За минувшую неделю в отдел полиции обратилось несколько местных жителей, с заявлением, что неизвестное лицо похитило ценные вещи из их квартир и домов. Последнее сообщение о квартирной краже в дежурную часть отдела полиции поступило накануне в 16:20 местного времени.

Незамедлительно прибыв на место совершения преступления, оперативники поняли, что злоумышленник совершил кражу несколько минут назад и не мог далеко скрыться. При проведении рейда по улице Депутатской, оперативники заметили подозрительного мужчину с большой спортивной сумкой и коробками. Мужчину задержали, после чего он сразу же признался оперативникам в содеянном. При себе у доставленного находились похищенные вещи.

Следственными органами доказана вина задержанного к трем кражам имущества потерпевших, с признаками проникновения в жилые помещения. Сейчас полицейские проверяют мужчину на предмет причастности его к другим подобным кражам.

Установлено, что 56-летний задержанный ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2022 года по подозрению в совершении серии квартирных краж в Саратове задержали 27-летнего местного жителя.

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