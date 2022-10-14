Новооскольский городской округ, 14 октября 2022, 15:22 — REGNUM Ремонтные бригады железнодорожников оперативно восстанавливают повреждённые ракетой пути в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом журналистам 14 октября сообщил глава муниципалитета Андрей Гриднев.
ВСУ предприняли атаку рано утром, средствами ПВО все цели были успешно сбиты. Обломками ракеты повреждена линия электропередач и частично разрушены пути сообщением Старый Оскол — Валуйки.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту обстрела Новооскольского горокруга глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.