Москва, , 15:22 — REGNUM Видеозапись пуска российских высокоточных ракет большой дальности по арсеналу киевских боевиков во Львовской области обнародовало 14 октября Минобороны РФ.

Пуск крылатых ракет Mil.ru

На выложенных в интернет кадрах показано, как несколько российских высокоточных ракет уходят с борта одного из военных кораблей в сторону заданной цели.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населённом пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», — говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 беспилотников ВСУ и 14 снарядов РСЗО над населёнными пунктами республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также над Харьковской и Днепропетровской областями.