Москва, , 15:21 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с опустыниванием пастбищ, внесло в Госдуму заксобрание Дагестана, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправками предлагается дополнить законодательство о мелиорации земель новым понятием «фитомелиорация».

Фитомелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий в целях обеспечения коренного улучшения земель сельскохозяйственного назначения или земель, предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, посредством использования полезных функций мелиоративно-кормовых насаждений, следует из текста законопроекта.

К фитомелиоративному типу мелиорации земель относятся следующие виды мелиоративных мероприятий: создание мелиоративно-кормовых насаждений, многолетних трав ленточным посевом; создание противодефляционных кулис с применением регенеративных кормовых насаждений; закрепление песков аэропосевом; облесение очагов дефляции.

Тенденция по России

В настоящее время в России процессами опустынивания и деградации в той или иной мере охвачена территория более 100 млн гектаров, в том числе в Калмыкии — 4,4 млн га, Дагестане — 2,4 млн га, Чечне —1,5 млн га, Ставропольском крае — 2,1 млн га, Астраханской области — 1,3 млн га, Волгоградской области — 1,4 млн га, Ростовской области — 800 млн га, Саратовской области — 2,2 млн га, Алтайском крае (Кулундинская степь) — 6,1 млн га, Туве (равнинные территории) — 2,6 млн га, — всего в 35 субъектах РФ. На этих территориях проживает около половины населения страны и производится более 70% сельскохозяйственной продукции страны.

Дагестан

Ситуация в Дагестане начинает принимать крайне острый характер, отмечают законодатели. Так, в результате затяжных ураганных ветров за последние два года в северной части Дагестана около 200−300 тыс. га земель зимних пастбищ покрылись движущимися песками, в результате чего в ближайшие несколько лет размещение скота на данных территориях не представляется возможным.

По данным Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук, площадь открытых песков на севере Дагестана превышает более 150 тыс. га и еще более 300 тыс. га пастбищ находятся в критическом состоянии.

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