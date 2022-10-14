Хунзахский район, Дагестан, 14 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело против пятерых местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Деньги

Являющиеся участниками ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, подозреваемые имели право на улучшение жилищных условий. Они подали документы в администрации сельских поселений Хунзахского района с целью включения их в списки по программе «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище на 2015–2020 годы».

Районная комиссия составила акты обследования жилищных условий «чернобыльцев», внеся в них не соответствующие действительности сведения о проживании вместе с получателем выплат гораздо большего числа родственников. Это давало право на улучшение жилищных условий. В результате рассмотрения заявлений всем пятерым были выплачены субсидии в размере от 8,5 до 10,5 млн рублей каждому. При помощи своих знакомых фигуранты дела обналичили их, совершив сделки на покупку жилья. После этого полученные средства были распределены между соучастниками преступления.

«Противоправными действиями подозреваемых минтруду РД причинен материальный ущерб. Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администраций муниципальных образований и министерства труда и социального развития республики», — говорится в сообщении МВД.