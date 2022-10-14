Хунзахский район, Дагестан, 14 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело против пятерых местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Являющиеся участниками ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, подозреваемые имели право на улучшение жилищных условий. Они подали документы в администрации сельских поселений Хунзахского района с целью включения их в списки по программе «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище на 2015–2020 годы».

Районная комиссия составила акты обследования жилищных условий «чернобыльцев», внеся в них не соответствующие действительности сведения о проживании вместе с получателем выплат гораздо большего числа родственников. Это давало право на улучшение жилищных условий. В результате рассмотрения заявлений всем пятерым были выплачены субсидии в размере от 8,5 до 10,5 млн рублей каждому. При помощи своих знакомых фигуранты дела обналичили их, совершив сделки на покупку жилья. После этого полученные средства были распределены между соучастниками преступления.