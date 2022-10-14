Минск, , 15:28 — REGNUM США поставляют киевскому режиму вооружения вместо того, чтобы помочь мирным переговорам. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью каналу NBC.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтону следовало сначала подключиться к урегулированию ситуации на территории б. УССР за столом переговоров, а не увеличивать поставки Киеву самых современных видов оружия.

«Тем более ход ситуации на фронте никакие виды оружия, в том числе американские, не изменят», — привёл телеграм-канал «Пул первого» отрывок из интервью Лукашенко.

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