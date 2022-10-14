Камень-на-Оби, Алтайский край, 14 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 14 октября известило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Каменского районного Собрания депутатов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения»).

Растрата

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый, занимая должность директора Каменской спортивной школы, неправомерно увеличивал себе и двум подчиненным заработную плату и иные выплаты. В результате им были присвоены вверенные денежные средства на общую сумму более 79 тысяч рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директора одной из общеобразовательных школ в Первомайском районе уличили в том, что она формально трудоустроила в учреждение на должность кухонного работника свою родственницу, а также дала указание изготовить подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени, о якобы исполнении ей своих служебных обязанностей.

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