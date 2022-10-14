Москва, 14 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Дальнейшая политика ЦБ РФ в отношении ключевой ставки будет во многом зависеть от фактической инфляции и от инфляционных ожиданий, которые формируются по совокупности различных экономических и финансовых факторов и показателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«На рублевую инфляцию сегодня влияет очень много различных факторов, в том числе и немонетарных, лежащих в области инфляции предложения, а не спроса, — констатировал он. — Мы по-прежнему должны держать в фокусе несколько важных аспектов, от которых будет зависеть инфляция в будущем и соответствующие действия ЦБ РФ. Первый — это низкая база инфляции, сформированная резким укреплением рубля, очень глубоким снижением ключевой ставки, а также сезонными факторами середины года. Второй — неблагоприятный с точки зрения сезонности временный период на горизонте следующих шести месяцев. Третий — ужесточение санкций со стороны недружественных стран, которое медленно приводит к сокращению и без того ограниченных возможностей России использовать получаемую валютную выручку для покупки импортных товаров и услуг, особенно их технологического перечня. Четвертый — будущая динамика курса рубля, который на текущий момент остается избыточно крепким».

Пятый — это геополитические факторы, которые, как отметил Дорофеев, могут вносить самые непредсказуемые и неожиданные изменения в будущее рублевой инфляции.

«Другими словами, сегодня очень сложный период для прогнозирования темпов рублевой инфляции, — заявил экономист. — Вероятно, единственным фактором против роста цен сегодня можно назвать только надвигающуюся рецессию глобальной экономики, влияние которой уже отражается на динамике сырьевых рынков. Но вот только если она наступит, то какова будет реакция центральных банков? Снова снижение ставок и расширение ликвидности на рынках? Это приведет к очередному скачку сырьевых цен».

Подытоживая сказанное Дорофеев отметил, что глобальная экономика в ловушке, и мы все сегодня расплачиваемся по счетам, которые выставили развитые страны большой семерки в 2020 году, стимулируя экономический рост беспрецедентной накачкой деньгами глобальной экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев заявил, что в настоящее время дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ РФ не требуется.