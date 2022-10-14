Москва, 14 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В России ряд отраслей, которым прогнозировали закрытие, смогли перепрофилироваться и продолжить работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Безработица

«Еще месяц назад прогноз был на увеличение количества безработных к концу 2022 года, в связи с тем, что большинство западных компаний занимали выжидательную позицию и временно приостановили деятельность на территории РФ, — сказал Порочкин. — Ожидалось, что к концу года они покинут страну и на рынке труда будет всплеск безработицы. Также некоторые отрасли, попавшие под удар из-за санкций, не делали поспешных решений и перестраивали свои процессы. Но некоторые отрасли типа автопрома из-за отсутствия автомобилей и запасных частей к ним должны были закрыться, но, как мы видим, и они выходят из положения — перепрофилируют бизнес и открывают китайские автосалоны, оставляя рабочие места. Что будет теперь, после проведения мобилизации, будет видно лишь спустя некоторое время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение количества безработных в 2022 году назвали устоявшимся трендом.