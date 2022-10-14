Москва, , 15:15 — REGNUM В настоящее время дополнительного снижения ключевой ставки ЦБ РФ не требуется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На текущий момент мы ожидаем, что при прочих равных условиях скорее следует ожидать сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне в 7,5%, — сказал Дорофеев. — Более точный прогноз по ключевой ставке можно будет дать чуть позже, после ряда публикаций макроэкономической статистики. В настоящее время дополнительное снижение ставки не требуется, поскольку реальная рублевая процентная ставка и так находится на беспрецедентно низких уровнях по сравнению с другими странами».

По его словам, для адресной поддержки нуждающихся отраслей российской экономики правительством России используются большое разнообразие инструментов бюджетно-налогового и таможенно-тарифного регулирования экономики.

«Этого вполне достаточно на данный момент», — подчеркнул Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что если ЦБ РФ и решит вновь понизить ключевую ставку, то, скорее всего, максимум на 0,5%.

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