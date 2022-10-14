Уфа, , 15:17 — REGNUM Первую партию пиролизных печей конвекторного типа для обеспечения войск изготовили в Башкирии. Об этом 14 октября сообщил глава администрации Бирского района Антон Талалов на совей странице в социальной сети.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он сообщил, что печи изготавливает один из местных предпринимателей. Ранее образец конвекционной печи пиролизного типа с высоким КПД и экономичным расходом дров был передан военнослужащим для испытаний.

«Лично проверил как работает печь прямо около администрация Бирского района. На мой взгляд — то, что нужно», — сообщил он.

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