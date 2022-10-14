Барнаул, , 15:15 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому края известило о возбуждении уголовного дела по коррупционной статье в отношении сотрудника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Взятка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным следствия, с сентября 2020 по март 2022 года подозреваемый получал частями через посредника от гражданина, оказывающего услуги по грузоперевозке на тяжеловесном и крупногабаритном транспорте по автомобильным дорогам города Барнаула, денежные средства в качестве взятки. Денежные средства предназначались за оформление и выдачу должностным лицом грузоперевозчику в ускоренном порядке специальных разрешений на движение по дорогам города его транспортных средств, а также лояльное отношение к проверяемым документам.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Следователем СК проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта, в ходе которых изъяты документы, предметы и технические средства, имеющие значение для следствия. Проводятся другие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в том числе на установление иных фактов противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Алтайскому краю 29 июля известило о завершении расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении бывшего главы администрации Центрального района города Барнаула Юрия Еремеева. По данным следствия, не позднее 2016 года состоя в должности главы администрации Центрального района города Барнаула, обвиняемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке.

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