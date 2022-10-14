Тбилиси, 14 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 14 октября поздравил сограждан с Праздник хитона (Светицховлоба) и отметил важную роль патриарха Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илии II для страны. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

Moahim Кафедральный собор Светицховели

По данным журналистов, глава правительства посетил праздничную службу в храме Светицховели в Мцхете, после чего сделал обращение.

«Для всех нас очень важен наш патриарх, мудрые советы нашего предстоятеля, наставления. Мы возлагаем большую надежду на нашу церковь, на нашего патриарха. Все должны объединиться вокруг церкви», — сказал Гарибашвили.

Он также призвал сограждан молиться, надеяться на Бога и «мирно» преодолевать выпавшие на их долю испытания.

Напомним, Светицховлоба в Грузии является государственным праздником в честь ризы, к которую по преданию обернули тело Иисуса Христа после казни. В Грузии верят, что ризу в начале тысячелетия привезли на территорию страны привезли грузинские евреи, а потом положили в могилу сестры. Там выросло дерево, а царь Мириан III в IV веке распорядился его срубить и построить там церковь, которая теперь является кафедральным собором ГПЦ — Светицховели.