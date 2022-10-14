Москва, 14 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Снижение количества безработных в 2022 году, несмотря на нестабильную экономическую обстановку в стране, — устоявшийся тренд по всей России, не только в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Picserver.org Безработица

«Безработица в России держит рекордно низкие показатели 3,9% уже с лета. Это связано с проактивной работой правительства в этом направлении: созданием федеральных программ по временному трудоустройству и переобучению, предоставлением субсидий бизнесу и проч., — сказал Порочкин. — Помимо огромного количества наложенных санкций, ухода ряда компаний с российского рынка и перестройки множества производственных процессов, 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, которая также внесет свою лепту в ситуацию на трудовом рынке, но на данный момент делать какие-то выводы слишком сложно, потому что мы все зависим от внешнеполитической обстановки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Захарова заявила, что в настоящее время столица РФ лидирует в рейтинге крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы.