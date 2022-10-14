Москва, , 15:13 — REGNUM Западным государствам, возможно, придется самим пользоваться параллельным импортом, если они установят «потолок» цен на российские энергоресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Добыча нефти Publicdomainpictures.net

«Установление предельной цены на любой товар — метод абсолютно антирыночный и противоречащий всем нормам свободной торговли, — сказал он. — И тем не менее подобные методы в истории экономики использовались, в том числе и демократическими странами. Сможет ли Запад установить предельную цену? Теоретически — да. Это будет чисто политический шаг. А сможет ли он прожить без поставок нефти в случае, если Россия откажется поставлять по предельным ценам? Сомнительно. Думаю, что в этом случае может заработать параллельный импорт, только уже не в России, а в западных странах. Будет декларироваться предельная цена, а фактически покупка будет осуществляться по рыночной или даже выше».

При этом он подчеркнул, что Европа не пойдёт на полный отказ от российской нефти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведение «потолка» цен на российские энергоресурсы назвали попыткой очередного политического давления на РФ.

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