Абуджа, 14 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Более 500 человек погибли в результате наводнений в Нигерии, около 90 тыс. домов остаются затопленными, сообщает со ссылкой на местные власти Reuters.

28.mchs.gov.ru Наводнение

«Масштабы бедствия… колоссальны», — добавил в своем заявлении генеральный директор Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Мустафа Хабиб Ахмед.

Наводнения, которые начались с начала лета, наблюдаются в 27 из 36 штатов Нигерии, от них пострадали около 1,4 млн человек, сообщили министерства по гуманитарным вопросам и управлению стихийными бедствиями.