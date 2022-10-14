Тамбов, , 15:11 — REGNUM На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам депутаты Тамбовской областной Думы обсудили поправки в региональный закон о бюджете Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служба областного парламента.

Спикер Тамбовской облдумы Евгений Матушкин

Законопроектом предлагается увеличить объем доходов и расходов бюджета Тамбовской области на 2022 год на сумму 1,782 млрд рублей без изменения объема дефицита бюджета.

«Доходы бюджета изменятся за счет ожидаемого роста налоговых и неналоговых поступлений. Это налог на прибыль на сумму 701 млн рублей; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения — на сумму 611 млн рублей; доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Тамбовской области — на сумму 131 млн рублей; налог на профессиональный доход - на сумму 32 млн рублей и другие налоги», — отметил председатель облдумы Евгений Матушкин.

Он подчеркнул, что дополнительные доходы будут направлены на увеличение объема зарезервированных средств на реализацию региональных проектов, на обеспечение софинансирования к средствам из федерального бюджета.

«Уточненные параметры бюджета Тамбовской области в 2022 году по доходам составят 62,6 млрд рублей, по расходам — 66 млрд рублей», — подытожил Матушкин, добавив, что законопроект будет рассмотрен в двух чтениях на заседании парламента Тамбовской области 21 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в региональный бюджет были внесены изменения в связи с предоставлением Тамбовской области бюджетного кредита в размере 2,6 млрд рублей. Согласно внесенным изменениям доходы и расходы областного бюджета увеличились на 2,445 млрд рублей. Уточненные параметры бюджета: доходы составят 60,8 млрд рублей, расходы — 64,2 млрд рублей, объем дефицита не изменится и составит 3,4 млрд рублей.

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