Барнаул, 14 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило о неблагоприятных погодных условиях. По данным синоптиков в Алтайском крае в период с 14 по 17 октября сохранится высокая, местами чрезвычайная пожароопасность.

ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар

Пятый класс горимости прогнозируется в Михайловском, Ключевском районах, городах Славгород и Яровое. Четвёртый класс — на территории 52 муниципальных образований. На остальной территории края ожидается горимость 3 класса.

В связи с сохраняющейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнём в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями, предупредили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный прогноз в Алтайском крае был передан с 10 по 14 октября 2022 года.

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