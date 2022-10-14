Париж, 14 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что видит «признаки улучшения» в распределении топлива, в то время как бастующие сотрудники TotalEnergies решили 14 октября продолжить забастовку, сообщает Le Figaro.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«Я слежу за ситуацией с наибольшим вниманием и отмечаю признаки улучшения на некоторых объектах, где возобновилась отгрузка топлива на заправочные станции», — заявила премьер-министр, выступая перед Ассамблеей департаментов Франции.

Глава правительства рассказала о трудностях, подчеркнув, что «большое количество французов всех профессий страдают от текущих заторов, которые угрожают их повседневной жизни и работе». Правительство берет на себя ответственность и делает все возможное, чтобы социальный диалог состоялся и привел к урегулированию ситуации.

Забастовка продолжается на пяти объектах TotalEnergies.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы во Франции объявляют о подписании соглашения о заработной плате с компанией TotalEnergies.