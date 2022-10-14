Лондон, 14 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила канцлера казначейства Квази Квартенга, сообщили британские СМИ 14 октября, при этом ожидается, что Трасс отменит часть недавно объявленного пакета экономических мер в попытке устоять в условиях рыночных и политических потрясений, охвативших страну.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

После того, как Квартенг был вынужден спешно вернуться в Лондон со встречи МВФ в Вашингтоне, Даунинг-стрит сообщила, что Трасс, находящаяся у власти всего 37 дней, позднее проведет пресс-конференцию.

Если новость подтвердится, Квартенг станет самым недолговечным канцлером Великобритании с 1970 года, а его преемник — уже четвертым министром финансов страны за четыре месяца.