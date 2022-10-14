Саратов, 14 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Губернатор Саратовский области Роман Бусаргин держит на контроле ситуацию с мобилизованными, которых из региона отправили сначала в Херсонскую область, но затем вернули в Крым.

Александр Полегенько ИА REGNUM На Крымском мосту

«Связались с командирами наших подразделений с мобилизованными гражданами. По их словам, сейчас бойцы находятся в районе сосредоточения на территории Крыма для дооснащения необходимыми средствами защиты», — написал 14 октября в своём Telegram-канале глава региона.

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Он уточнил, что, по данным командования, обмундирование должны доставить до конца завтрашнего дня (15 октября — прим. ИА REGNUM).

Бусаргин добавил, что на место уже прибыло необходимое вооружение, а все командиры находятся в подразделениях вместе с бойцами.

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Как стало известно ИА REGNUM, эшелон с мобилизованными, которых 12 октября едва не отправили без оружия на передовую, утром 14 октября выехал из места стоянки в Крыму. Бойцам не сказали, действительно ли их отправят на дообучение, как ранее обещал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.